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Число уведомлений в Госреестре обременений движимого имущества превысило 100 тыс.

Число уведомлений в Госреестре обременений движимого имущества превысило 100 тыс. Число уведомлений в Государственном реестре обременений движимого имущества Центрального банка Азербайджана (mpcr.e-cbar.az) превысило 100 тыс.
Финансы
22 сентября 2022 г. 11:12
Число уведомлений в Госреестре обременений движимого имущества превысило 100 тыс.

Число уведомлений в Государственном реестре обременений движимого имущества Центрального банка Азербайджана (mpcr.e-cbar.az) превысило 100 тыс.

Об этом Report сообщает со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно отчету, наиболее часто используемые категории в реестре – это ювелирные изделия, банковские счета, мебель, потребительские товары, товары в обращении и домашний скот.

Реестр создан с целью улучшения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам и увеличения их возможностей получения кредитов под залог движимого имущества.

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