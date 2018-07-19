Число работников финансового сектора возросло на 100 человек за месяц

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Число работников финансового сектора Азербайджана по состоянию на 1 июня 2018 года составило 24,2 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 4,5 тыс. человек заняты в государственном, 19,7 тыс. человек - в частном секторе.

Численность работников этой сферы увеличилась на 100 человек по сравнению с показателем на 1 мая. Так, в частном секторе в течение месяца число работников взросло на 200 человек, в государственном сократилось на 100 человек.

Отметим, что число работающих по найму по состоянию на 1 июня 2018 года в Азербайджане составило 1 545,4 тыс. человек, из них 886,8 тыс. человек заняты в государственном, 658,6 тыс. человек - в частном секторе экономики. В нефтяном секторе задействованы 33,6 тыс. человек, в ненефтяном - 1 511,8 тыс. человек.