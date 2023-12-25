Число представленных в Службу финансового мониторинга отчетов возросло на 6%

10:42

В 2022 году субъектами мониторинга в Службу финансового мониторинга (СФМ) было представлено 56 297 отчетов.

Как сообщает Report со ссылкой на СФМ, это на 6% больше, чем в 2021 году.

Среди них 29 493 (52%) приходится на текущие операции, 24 472 (44%) - высокорисковые операции, 1 078 (2%) - подозрительные операции и 1 254 (2%) - остальные отчеты. Это соответственно на 5,9%, 5,1%, в 2,2 раза больше и на 13,5% меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году СФМ направила 5 516 внутренних и 25 внешних запросов, связанных с анализом подозрительных операций. За отчетный период субъектам мониторинга было направлено 5 490 запросов, в правоохранительные органы - 21 запрос, в другие ведомства внутри страны - 5 запросов.

По информации, 95% запросов в зарубежные органы финансового мониторинга были связаны с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, а 5% - с подозрением в финансировании терроризма.

Служба финансового мониторинга была создана указом президента страны от 25 мая 2018 года, указом главы государства от 18 июля 2018 года были утверждены устав и структура структуры. Ее уставный капитал составляет 10 тыс. манатов. Служба осуществляет деятельность в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.