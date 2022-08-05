Число партнеров "Азербайджанского кредитного бюро" превысило 200

Число партнеров ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) достигло 201.

Число партнеров ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) достигло 201.

Report сообщает об этом со ссылкой на бюро.

По информации, это 47 банков (21 находится в процессе ликвидации), 61 небанковская кредитная организация (НКО, 5 находятся в процессе ликвидации), 35 кредитных союзов, 22 страховые компании (2 находятся в процессе ликвидации), 7 лизинговых компаний, 1 факторинговая компания, 1 коллекторское агентство, 18 компаний по частичной продаже (магазин), 3 мобильных оператора, 3 учреждения коммунальных услуг и 3 государственные структуры.

Напомним, что АКБ был создан 15 января 2018 года. Его уставный капитал составляет 2 миллиона манатов. Акционерами бюро являются 8 банков с долей по 12,5% - "Международный банк Азербайджана", Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PAŞA Bank, Rabitəbank, Unibank и ОАО Ziraat Bank Azərbaycan.

В 2021 году в АКБ поступило 33,5 миллиона обычных запросов, в том числе 28,9 миллиона массовых запросов. Кроме того, в прошлом году бюро также получило 0,2 миллиона скоринговых запросов.