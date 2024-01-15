Число новых налогоплательщиков в Нахчыване выросло вдвое

В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 6 263 налогоплательщика, что в два раза больше показателя за 2022 год.

В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 6 263 налогоплательщика, что в два раза больше показателя за 2022 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики Автономной Республики, из них 90,7% были физическими, 9,3% - юридическими лицами.

Согласно данным, число зарегистрированных в прошлом году физлиц выросло в 1,8 раза, юрлиц - в 8,5 раза.

В 2023 году 66% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном порядке, а 34% - на основании заявлений на бумажных носителях.