О нас

Число новых налогоплательщиков в Нахчыване выросло вдвое 

Число новых налогоплательщиков в Нахчыване выросло вдвое  В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 6 263 налогоплательщика, что в два раза больше показателя за 2022 год.
Финансы
15 января 2024 г. 16:18
Число новых налогоплательщиков в Нахчыване выросло вдвое 

В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 6 263 налогоплательщика, что в два раза больше показателя за 2022 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики Автономной Республики, из них 90,7% были физическими, 9,3% - юридическими лицами.

Согласно данным, число зарегистрированных в прошлом году физлиц выросло в 1,8 раза, юрлиц - в 8,5 раза.

В 2023 году 66% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном порядке, а 34% - на основании заявлений на бумажных носителях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin sayı 2 dəfə artıb

Самое важное

Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
15 января 2024 г. 09:40
Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi