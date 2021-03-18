Число налогоплательщиков в Азербайджане превысило 1,2 млн

По состоянию на 1 марта 2021 года количество зарегистрированных юридических лиц публичного права составляет 270

На 1 марта текущего года из 1 231 572 налогоплательщиков, состоящих на учете в Азербайджане, 87,7% являлись физическими лицами, 12,3% - юридическими лицами и другими организациями.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество налогоплательщиков увеличилось на 161 080 единиц (115,1%), рост на 94,5 % произошел за счет физических лиц, 5,5 % - за счет юридических лиц. Число налогоплательщиков, состоящих на учете в качестве юридических лиц, увеличилось в основном за счет коммерческих организаций (за сопоставимый период количество коммерческих организаций увеличилось на 6,8%).

По состоянию на 1 марта 2021 года количество зарегистрированных юридических лиц публичного права составляет 270.

В январе-феврале 2021 года зарегистрировано 134 коммерческих юридических лица с иностранными инвестициями, из которых 32,1% работают в сфере торговли, 27,6% - услуг, 10,4% - строительства, 29,9% - в других сферах.