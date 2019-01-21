Число миллиардеров в мире выросло вдвое за последние десять лет

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Миллиардеры по всему миру за прошедший год существенно увеличили свои состояния за счет более бедных слоев населения.

Как передает Report, об этом следует из доклада международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Согласно докладу активы миллиардеров в 2018 году в общей сложности выросли на 12 процентов, в среднем - на 2,2 миллиарда евро в день. Более бедная часть мирового населения понесла потери в размере 11 процентов.

За последние десять лет, говорится в отчете, число миллиардеров по всему миру выросло вдвое. Одновременно с этим все меньше людей могут выбраться из состояния крайней нищеты. Лицами, живущими за чертой бедности, считаются те, кто в день располагает суммой меньше 1,7 евро. Наиболее уязвимыми называются в документе женщины и девочки. В среднем в мире мужчинам принадлежит на 50 процентов активов больше, чем женщинам.