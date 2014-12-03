Число клиентов банков в Азербайджане возросло на 3%

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Общее число клиентов банковских организаций, функционирующих в Азербайджане, по состоянию на 1 ноября 2014 года достигло 5 238 250 человек, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), среди клиентов банка 5 138 124 составляют физические лица, 100 126 - юридические.

Как сообщили в ЦБА, за последний год число клиентов увеличилось в основном за счет физических лиц. Так, в то время как наблюдался рост числа физических лиц на 2,6%, число юридических лиц снизилось на 1,2%.

Отметим, что по состоянию на 1 ноября количество клиентских счетов достигло 13 713 762, что на 63,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 10 083 739 приходится на текущие, 626 701 - на депозитные счета. Текущие счета увеличились на 28,3%, депозитные - на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 9 901 652 текущих счетов приходятся на долю физических, 182 087 - юридических лиц.