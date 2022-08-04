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Число граждан Азербайджана-сотрудников компании bp сократилось на 3%

Число граждан Азербайджана-сотрудников компании bp сократилось на 3% На конец второго квартала число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании bp, составило 2268 человек, включая работников, работающих по срочным контрактам.
Финансы
4 августа 2022 г. 13:28
Число граждан Азербайджана-сотрудников компании bp сократилось на 3%

На конец второго квартала число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании bp, составило 2268 человек, включая работников, работающих по срочным контрактам.

Как передает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan, это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на середину 2018 года, 90% квалифицированных сотрудников bp составляют национальные кадры, неквалифицированные работники на 100% состоят из местных граждан.

"bp продолжит свои усилия по активному участию в инициативах государственного и частного секторов с целью дальнейшей оптимизации своих программ обучения и развития, улучшения местного рынка высококвалифицированных кадров", - заявили в компании.

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Версия на английском языке Number of bp’s Azerbaijani national employees drops by 3% 
Версия на азербайджанском языке BP şirkətinin işçiləri olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 3 % azalıb

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