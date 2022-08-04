Число граждан Азербайджана-сотрудников компании bp сократилось на 3%

На конец второго квартала число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании bp, составило 2268 человек, включая работников, работающих по срочным контрактам.

На конец второго квартала число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании bp, составило 2268 человек, включая работников, работающих по срочным контрактам.

Как передает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan, это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на середину 2018 года, 90% квалифицированных сотрудников bp составляют национальные кадры, неквалифицированные работники на 100% состоят из местных граждан.

"bp продолжит свои усилия по активному участию в инициативах государственного и частного секторов с целью дальнейшей оптимизации своих программ обучения и развития, улучшения местного рынка высококвалифицированных кадров", - заявили в компании.