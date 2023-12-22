Число договоров об обременении движимого имущества в Азербайджане превысило 200 тысяч

В этом году количество договоров об обременении движимого имущества в Азербайджане увеличилось в 2 раза и превысило 200 тысяч.

В этом году количество договоров об обременении движимого имущества в Азербайджане увеличилось в 2 раза и превысило 200 тысяч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"ЦБА тесно сотрудничает с заинтересованными организациями для повышения возможностей получения кредитов под залог движимого имущества, постоянной актуализации правовых и технологических основ в этом направлении, тем самым улучшая доступ субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым средствам", - отмечается в заявлении.