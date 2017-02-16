Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Число держателей платежных карт ОАО Azer-Turk Bank выросло на 54%, оборот карточных операций повысился в 2,4 раза.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, об этом сказала директор департамента стратегического развития и маркетинга Лейла Мамедова: "Все это ясно указывает на высокий показатель надежности нашего банка".

Она отметила, что автоматизация выдачи заработных плат посредством платежных карт - один из проектов, обеспечивающих развитие каждой организации. Соответствующие проекты, предлагаемые банками, подходят всем, от малого до крупного бизнеса.

"Организации, присоединившиеся к данному процессу недавно, абсолютно правы в своем желании выбора лучшего банка-партнера. Клиент на постоянной основе предпочитает работать с наиболее надежным банком. Возникает вопрос, как банк может доказать свою надежность? В этом случае, в первую очередь, однозначно рассматриваются акционеры банка, далее обращают внимание на банковские отчеты, показатели. Как вы знаете, предлагающий корпоративным клиентам для выдачи заработных плат платежные карты MasterCard и VISA Azer-Turk Bank является государственным банком, то есть 75% акций принадлежит государству", - добавила она.

Л. Мамедова особо указала, что с 7 февраля 2017 года с держателей зарплатных карт Azer-Turk Bank при обналичивании средств с любого банкомата на территории Азербайджана комиссия не взимается.

"Держатели зарплатных карт, подключившись к услугам электронного и мобильного банкинга, смогут воспользоваться преимуществами этих услуг. Банк предлагает корпоративным клиентам, а также держателям зарплатных карт кредиты на выгодных условиях. Также некоторые наши отделения обслуживают клиентов по субботам и в воскресенье", - сообщила представитель банка.