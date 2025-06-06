Число депозитных счетов в банках Нахчывана увеличилось почти на 39%

Число депозитных счетов в банках Нахчывана увеличилось почти на 39%

По состоянию на 1 мая этого года в банках, действующих в Нахчыванской Автономной Республике, насчитывалось 254 136 счетов, что на 0,7% меньше по сравнению с 1 мая 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное управление Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Из банковских счетов 185 181 являются текущими, 67 245 - кредитными, а 1 710 - депозитными счетами, что соответственно на 8,7% больше, на 20,3% меньше и на 38,7% больше по сравнению с прошлым годом.

3 668 банковских счетов принадлежат юридическим лицам, а 250 468 - физическим лицам, что на 2,6% и 0,7% меньше соответственно по сравнению с годом назад. Из счетов физических лиц 21 779 принадлежат индивидуальным предпринимателям, что означает снижение на 23% в годовом сравнении.

В январе-мае этого года в Нахчыванской АР было открыто 22 426 новых банковских счетов, что на 25,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. 346 новых счетов принадлежат юридическим лицам, а 22 080 - физическим лицам, что соответственно в 2,4 раза меньше и на 30% больше по сравнению с годом назад.