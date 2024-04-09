Число банкротств в Японии достигло максимума за девять лет

Число банкротств в Японии в финансовом 2023 году, завершившемся 31 марта 2024 года, выросло на 30% по сравнению с уровнем годом ранее и стало самым большим за девять лет.

Число банкротств в Японии в финансовом 2023 году, завершившемся 31 марта 2024 года, выросло на 30% по сравнению с уровнем годом ранее и стало самым большим за девять лет.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные исследовательского института Teikoku Databank.

Так, 8 881 компания начала процесс банкротства в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, что на 30,6% выше показателей 2022 финансового года.

В статистике учитываются только компании, чьи долги превышают 10 млн иен (около 66 тыс. долларов).

Главной причиной столь существенного роста числа банкротств считается завершение режима послаблений и льгот, введенных в связи с пандемией коронавируса, и невозможность возврата долгов по кредитам для многих компаний.