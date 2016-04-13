​Число банковских клиентов - юридических лиц в этом году сократилось на 23%

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Общее число клиентов банковских организаций Азербайджана по сравнению с началом года сократилось на 235 355 человек или 4,12% и по состоянию на 1 марта составило 5 481 030 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в годовом исчислении число банковских клиентов выросло на 386 613 человек или 7,6%.

Среди клиентов банка 5 396 922 или 98% составляют физические лица, 84 108 или 1,54% - юридические лица. Число физических лиц по сравнению с началом года сократилось на 210 106 человек или 3,75%, юридических лиц - 25 249 человек или 23,1%.

Согласно отчету, количество клиентских счетов в годовом исчислении выросло на 10,5% и по состоянию на 1 марта достигло 15 687 705. По сравнению с началом года сокращение составило 3,34%. Из них 419 058 или 2,67% приходится на депозитные, 2 906 969 или 18,5% - кредитные, 12 361 678 или 78,8% - текущие счета. Текущие счета клиентов увеличились на 15,1%, кредитные сократились на 4,6%, депозитные выросли на 3,16%.