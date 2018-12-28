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    Число банковских отделений в Азербайджане растет

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Количество банковских филиалов в Азербайджане на 1 декабря не изменилось в месячном исчислении, оставшись в количестве 508 единиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, с начала года число банковских филиалов сократилось на 39 единиц, по сравнению с началом года – на 1 единицу.

    В ноябре количество банковских отделений увеличилось в месячном сравнении на 1 единицу, до 141. С начала года и в годовом сравнении эта цифра сократилась на 1 единицу. 

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