Число банковских отделений в Азербайджане растет

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Количество банковских филиалов в Азербайджане на 1 декабря не изменилось в месячном исчислении, оставшись в количестве 508 единиц.
Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, с начала года число банковских филиалов сократилось на 39 единиц, по сравнению с началом года – на 1 единицу.
В ноябре количество банковских отделений увеличилось в месячном сравнении на 1 единицу, до 141. С начала года и в годовом сравнении эта цифра сократилась на 1 единицу.
Economic DepartmentАвтор новости