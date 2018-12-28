Число банковских отделений в Азербайджане растет

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Количество банковских филиалов в Азербайджане на 1 декабря не изменилось в месячном исчислении, оставшись в количестве 508 единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, с начала года число банковских филиалов сократилось на 39 единиц, по сравнению с началом года – на 1 единицу.

В ноябре количество банковских отделений увеличилось в месячном сравнении на 1 единицу, до 141. С начала года и в годовом сравнении эта цифра сократилась на 1 единицу.