Число активных налогоплательщиков в Нахчыване выросло на 18%

Число активных налогоплательщиков в Нахчыванской Автономной Республике увеличилось на 17,8%.

Число активных налогоплательщиков в Нахчыванской Автономной Республике увеличилось на 17,8%.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственной налоговой служб при Министерстве экономики Автономной Республики, по состоянию на 1 июня текущего года количество активных налогоплательщиков составило 18 258 по сравнению с началом года.

Число активных плательщиков НДС за отчетный период увеличилось на 18,2% и составило 506.

А количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) увеличилось по сравнению с началом года на 7,2% и достигло 5 709.

Кроме того, в январе-мае в Нахчыване было зарегистрировано 2 926 новых налогоплательщиков. Из них 2 790 - физические лица, 136 - юридические лица и другие организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 19,1%.