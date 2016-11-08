Число акционеров Turanbank увеличилось

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Долевое распределение акционеров ОАО Turanbank изменилось.

Как сообщает Report, это произошло из-за увеличения уставного капитала банка на 10% или 5 млн. манатов – до 55 млн. манатов.

Таким образом, доля 6 юридических лиц в капитале банка сократилась до 28,4% с 29,2%, а физических лиц выросла до 71,6% с 70,8%.

Отметим, что до увеличения капитала акционерами банка были 20 физических лиц, после размещения дополнительной эмиссии акций их количество достигло 21.