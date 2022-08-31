Число акционеров Международного банка Азербайджана сократилось

Число акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) сократилось на 0,3% - до 1 762 человек.

Число акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) сократилось на 0,3% - до 1 762 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управленческую отчетность банка.

Согласно документу, в первом полугодии текущего года количество физических лиц, являющихся акционерами МБА, сократилось на 0,3% - с 1 750 до 1 746, а юридических лиц - на 5,9% - с 17 до 16.

Напомним, что МБА создан в 1992 году. Акционерами банка являются Министерство финансов, Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики, небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит", другие юридические и физические лица.