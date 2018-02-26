Число акционеров Bank VTB (Azerbaijan) сократилось

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Ввиду присоединения Банка ВТБ 24 (Россия), который контролирует 48,99% акций Bank BTV (Azerbaijan), к Банку ВТБ (Россия) с начала этого года, его доля в азербайджанском банке в порядке правовой преемственности автоматически переходит к последнему.

Как сообщает Report, речь идет о 124 496 737 обыкновенных именных бездокументарных акциях номинальной стоимостью 0,2 маната каждая.

Тем самым, количество акционеров Bank VTB (Azerbaijan) снизилось с трех до двух, а доля Банка BTB (Россия) выросла до 99,99%. Оставшиеся 0,01% акций по-прежнему принадлежат Адигезалу Агаеву (Председателю Правления AtaHolding).

Bank VTB (Azerbaijan) был создан в 2009 году на базе ОАО AF Bank, действующего с 2003 года. Его уставный капитал составляет 50,815 млн манатов.