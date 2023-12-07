Chevron планирует капиталовложения в размере до $16,5 млрд в 2024 году

Американская нефтекомпания Chevron Corp. планирует капиталовложения на 2024 год в размере 15,5-16,5 млрд долларов, значительная часть которых придется на проекты в Пермском бассейне и в Мексиканском заливе.

Американская нефтекомпания Chevron Corp. планирует капиталовложения на 2024 год в размере 15,5-16,5 млрд долларов, значительная часть которых придется на проекты в Пермском бассейне и в Мексиканском заливе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в пресс-релизе компаний.

Инвестиции в разведку и добычу (upstream) в предстоящем году составят порядка 14 млрд долларов. Две трети из этих средств будут распределены в США, в том числе, порядка 6,5 млрд долларов пойдет на сланцевые проекты (5 млрд долларов в Пермском бассейне).

Порядка 25% бюджета в сегменте upstream компания планирует направить на проекты в Мексиканском заливе, в том числе, разработку нефтяного месторождения Anchor, добыча на котором должна начаться уже в 2024 году.

Капиталовложения в сегменте downstream (переработка и сбыт) составят порядка 1,5 млрд долларов, из которых 80% придется на США.

В бюджеты обоих сегментов заложены инвестиции в общей сложности порядка 2 млрд долларов на реализацию возможностей по снижению вредных выбросов.

"Мы ожидаем, что эти инвестиции будут способствовать долгосрочному росту свободного денежного потока компании и поддержат нашу цель увеличения отчислений в пользу акционеров", - заявил глава Chevron Майк Вирт, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Chevron планировала сохранять капиталовложения на уровне 14-16 млрд долларов в год в период до 2027 года, однако после того, как компания объявила о покупке Hess Corp. в октябре, эти планы изменились.

Chevron рассчитывает закрыть эту сделку в первом полугодии 2024 года. После ее завершения ежегодные капиталовложения компании будут составлять 19-22 млрд долларов, отмечается в пресс-релизе.