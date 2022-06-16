Четыре выставленных на торги имущества Standard Insurance подешевели в 2,5 раза

Аукцион по продаже имущества находящейся в процессе ликвидации страховой компании Standard Insurance состоится 1 июля.

Аукцион по продаже имущества находящейся в процессе ликвидации страховой компании Standard Insurance состоится 1 июля.

Об этом Report сообщили в ликвидационной комиссии.

В информации говорится, что после реконструкции, проведенной ликвидационной комиссией находящегося в процессе ликвидации Standard Insurance, 4 квартиры общей стоимостью 787,5 тыс. манатов будут повторно выставлены на открытый аукцион. Аукцион будет проводиться ООО "Центр аукциона имущества" в порядке очередности.

Для участия в аукционе необходимо внести залог в размере 1% от продажной цены - 7,875 тыс. манатов.

Более подробно об аукционе можно узнать по ссылке:

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Ликвидационная комиссия также заявляет, что будет продолжена продажа другого имущества компании посредством открытого аукциона в соответствии с законодательством и утвержденными правилами, общественность будет проинформирована заранее.

Отметим, что имущество первоначально было выставлено на торги за 2 млн манатов.