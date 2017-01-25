Четыре страховые компании Азербайджана имеют налоговые долги

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Две из 21 страховой компании Азербайджана имеют налоговые долги. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, это компании PASHA Hayat Sigorta и Bashak İnam Sigorta. На сегодняшний день долги компаний равны 105 993 маната и 2 225 манатов соответственно.

Кроме того, компании Azerqarant Sigorta и Alfa Sigorta, находящиеся в процессе ликвидации, также имеют налоговые обязательства на сумму 16 540 манатов и 3 755 манатов соответственно.