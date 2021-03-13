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Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку

Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку Адиль Магеррамов приходится братом экс-ректору БГУ Абелю Магеррамову
Финансы
13 марта 2021 г. 11:38
Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку
Report

Четверо из семи аудиторов Счетной палаты Азербайджанской Республики одновременно подали заявления об отставке.

Как стало известно Report, это Адиль Магеррамов, Мехрибан Алышанова, Фирсанд Гурбанов и Вагиф Гасанов.

Один из подавших в отставку - Адиль Магеррамов работал на должности заместителя председателя Счетной палаты. А.Магеррамов был назначен на эту должность решением Милли Меджлиса Азербайджана с декабря 2008 года.

Адиль Магеррамов приходится братом экс-ректору БГУ Абелю Магеррамову. Мехрибан Алышанова – бывшая супруга экс-председателя АзТВ Арифа Алышанова.

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