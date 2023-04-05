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Чешский сберегательный банк выкупил кредитный портфель Sberbank CZ

Чешский сберегательный банк выкупил кредитный портфель Sberbank CZ Ceska sporitelna (Чешский сберегательный банк) приобрел кредитный портфель Sberbank CZ за 41,05 млрд крон (около 1,9 млрд долларов).
Финансы
5 апреля 2023 г. 16:45
Чешский сберегательный банк выкупил кредитный портфель Sberbank CZ

Ceska sporitelna (Чешский сберегательный банк) приобрел кредитный портфель Sberbank CZ за 41,05 млрд крон (около 1,9 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду информационное агентство ČTK.

Клиенты Sberbank CZ, имеющие перед ним задолженность, с 1 мая перейдут к Чешскому сберегательному банку. Условия заключенных с дочкой Сбербанка договоров о кредитах для них не изменятся. Благодаря продаже кредитного портфеля Sberbank CZ сможет в свою очередь полностью погасить обязательства перед своими кредиторами не позже второй половины 2023 года.

Sberbank CZ - чешская дочка Сбербанка, которая входила в банковскую группу Sberbank Europe. После 24 февраля 2022 года вкладчики стали ускоренно забирать вклады и закрывать счета в Sberbank CZ. Процесс его ликвидации начался 28 февраля прошлого года, в августе Городской суд Праги объявил о банкротстве банка.

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