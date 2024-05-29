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Чешский миллиардер купит владельца британской почты Royal Mail за 6,6 млрд долларов

Чешский миллиардер купит владельца британской почты Royal Mail за 6,6 млрд долларов Миллиардер из Чехии Даниэль Кржетинский согласился приобрести компанию International Distribution Services (IDS), владеющую Королевской почтой Великобритании (Royal Mail), за 5,2 млрд фунтов стерлингов (6,6 млрд долларов).
Финансы
29 мая 2024 г. 15:00
Чешский миллиардер купит владельца британской почты Royal Mail за 6,6 млрд долларов

Миллиардер из Чехии Даниэль Кржетинский согласился приобрести компанию International Distribution Services (IDS), владеющую Королевской почтой Великобритании (Royal Mail), за 5,2 млрд фунтов стерлингов (6,6 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Financial Times.

По ее информации, компания EP Group, которой владеет Кржетинский, согласилась купить IDS по цене 370 пенсов (3,2 доллара) за акцию. Таким образом, сделка обойдется покупателю в 5,2 млрд фунтов с учетом долга IDS. При этом чешский миллиардер уже относится к числу крупнейших акционеров IDS, на его долю приходится 27,5% акций компании.

Газета отмечает, что IDS оказалась в сложном положении из-за забастовок работников и необходимости оказывать услуги по доставке писем по фиксированной цене. По условиям сделки EP Group пообещала сохранить уровень обслуживания Royal Mail, а также не менять место нахождения расположенной в Великобритании штаб-квартиры.

Как пишет издание, помимо Royal Mail, IDS также владеет быстрорастущей нидерландской логистической компанией GLS. Именно этот бизнес помог IDS выйти в прибыль за последний финансовый год (завершился в марте). Тем не менее, председатель совета директоров IDS Кит Уильямс заявил, что руководство компании считает поступившее от EP Group предложение "справедливым и разумным".

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