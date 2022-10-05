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Чешские банки прекратили обслуживать пластиковые карты UnionPay из России

Чешские банки прекратили обслуживать пластиковые карты UnionPay из России Банки Чехии прекращают обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay. Получить наличность стало, в частности, невозможно в банкоматах одного из крупнейших банков страны - "Коммерческого банка".
Финансы
5 октября 2022 г. 13:27
Чешские банки прекратили обслуживать пластиковые карты UnionPay из России

Банки Чехии прекращают обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay. Получить наличность стало, в частности, невозможно в банкоматах одного из крупнейших банков страны - "Коммерческого банка".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в его дирекции.

"Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено", - отметили в дирекции.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии банкоматы прекратили обслуживать карты UnionPay.

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