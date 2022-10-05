Чешские банки прекратили обслуживать пластиковые карты UnionPay из России

Банки Чехии прекращают обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay. Получить наличность стало, в частности, невозможно в банкоматах одного из крупнейших банков страны - "Коммерческого банка".

Банки Чехии прекращают обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay. Получить наличность стало, в частности, невозможно в банкоматах одного из крупнейших банков страны - "Коммерческого банка".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в его дирекции.

"Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено", - отметили в дирекции.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии банкоматы прекратили обслуживать карты UnionPay.