Черноморский банк торговли и развития завершил 2023 год с прибылью в размере 20 млн евро

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) завершил 2023 год с прибылью в размере 20,409 млн евро, в то время как 2022 год банк завершил с убытком в размере 27,586 млн евро.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) завершил 2023 год с прибылью в размере 20,409 млн евро, в то время как 2022 год банк завершил с убытком в размере 27,586 млн евро.

Как сообщает Report, в прошлом году операционная прибыль банка составила 67,11 млн евро (на 5,2% больше, чем в предыдущем году), расходы на персонал - 17,63 млн евро (на 3,1 меньше), административные расходы - 4,89 млн евро (на 7,6 больше), амортизационные расходы - 456 тыс. евро (на 34,5% больше), ожидаемый кредитный убыток по долговым инвестиционным ценным бумагам - 477 тыс. евро.

По состоянию на 1 января текущего года активы ЧБТР составили 2 млрд 168,885 млн евро, что на 26,1% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства банка снизились на 37,6% - до 1 309,748 млн евро, а балансовый капитал увеличился на 2,7% - до 859,137 млн евро.