ЧБТР рассматривает возможность второго выпуска облигаций в нацвалюте Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает возможность второго выпуска облигационного займа в манатах в 2020 году.

Об этом Report в эксклюзивном интервью сообщил президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

По его словам, ЧБТР намерен продолжать поддерживать устойчивое развитие местного рынка ценных бумаг и оперативно реагировать на потребности азербайджанского рынка, в частности, малого бизнеса, в финансировании в местной валюте.

«Мы рассматриваем возможность выпуска второго транша облигационного займа в 2020 году в зависимости от конкретных потребностей финансирования проектов в национальной валюте», - сказал Д.Панкин.

Отметим, что Черноморский банк торговли и развития 1 августа провел размещение на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигаций на сумму 10 млн манатов (5,88 млн долларов по текущему курсу). В обращение выпущено 10 тысяч облигаций номиналом в 1 тысячу манат за ценную бумагу. При этом, были поданы 63 заявки со стороны инвесторов на общую сумму 81 млн манатов. Спрос на облигации в 8 раз превысил предложение.

Срок обращения облигаций составит 730 дней. Доходность по ним составит 9,25% годовых, выплаты процентов держателям будут осуществляться раз в квартал. Дата погашения облигаций – 31 июля 2021 года.

Андеррайтером размещения выступает ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

Черноморский банк торговли и развития - международная финансово-кредитная организация. Банк был создан государствами-членами Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) - Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной. Азербайджан в Совете управляющих банка представлен министром финансов Самиром Шарифовым. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках (Греция).

Уставный капитал ЧБТР составляет 3,45 млрд евро. В 2008 году Азербайджан увеличил свою долю в капитале ЧБТР с 2% до 5%.