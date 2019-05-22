Президент ЧБТР: Ведем переговоры о расширении нашего инвестиционного портфеля в Азербайджане

"Мы стараемся расширить наш инвестиционный портфель в Азербайджане и ведем соответствующие переговоры. Хотя конкретной цифры пока нет, думаю, показатель составит 7%".

Об этом Report заявил президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин в рамках состоявшегося в Нур-Султане Астанинского экономического форума (AEF-2019).

Доля ЧБТР в существующем кредитном портфеле немного превышает 4%. Д.Панкин рассказал об успешном сотрудничестве с SOCAR и финансировании ряда проектов.

Он также затронул вопрос об увеличении доли участия Азербайджана в банке: "Сейчас этот вопрос не обсуждается. Основной темой обсуждения является увеличение капитала банка и расширение портфеля по проектам. В настоящее время доля Азербайджана в ЧБТР стабильно на уровне 5%".

Напомним, что в 2008 году Азербайджан увеличил свою долю в капитале банка с 2% до 5%.

Черноморский банк торговли и развития - международная финансово-кредитная организация. Банк был создан государствами-членами Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) - Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной. Азербайджан в Совете управляющих банка представлен министром финансов Самиром Шарифовым. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках (Греция).

Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро.