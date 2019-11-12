Президент ЧБТР: Банк готов участвовать в финансировании расширения Баку-Тбилиси-Карс, TAP, TANAP - ЭКСКЛЮЗИВ

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) готов рассмотреть участие в повышении пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом Report в эксклюзивном интервью сказал президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

Как отметил президент Черноморского банка, содействие развитию инфраструктуры, поддерживающей экономические взаимосвязи между странами-членами банка, является одним из основных приоритетов банка.

«Мы были бы готовы рассмотреть участие в повышении пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс или в проектах развития линий электропередач между нашими странами, например, между Азербайджаном и Россией, Грузией или Турцией», - сказал глава банка.

Кроме того, Д. Панкин отметил, что ЧБТР готов рассмотреть возможность участия в расширении Трансадриатического трубопровода (TAP) и Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

«Мы софинансировали крупный проект второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" совместно с рядом других банков развития, который также является важным региональным проектом. Мы с удовольствием рассмотрели бы возможности участия в проектах, связанных с расширением или продлением существующих трубопроводов в нашем регионе, таких как TANAP или TAP, или в других проектах по расширению доступа Азербайджана на международные рынки через страны региона», - подчеркнул Д.Панкин.

Черноморский банк торговли и развития - международная финансово-кредитная организация. Банк был создан государствами-членами Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) - Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной. Азербайджан в Совете управляющих банка представлен министром финансов Самиром Шарифовым. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках (Греция).

Уставный капитал ЧБТР составляет 3,45 млрд евро. В 2008 году Азербайджан увеличил свою долю в капитале ЧБТР с 2% до 5%.