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ЧБТР: Банк будет следить за ситуацией в Украине и реагировать соответствующим образом

ЧБТР: Банк будет следить за ситуацией в Украине и реагировать соответствующим образом Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), акционерами которого являются как Украина, так и Россия, надеется, что боевые действия в Украине прекратятся и мирное урегулирование будет достигнуто как можно скорее.
Финансы
28 февраля 2022 г. 14:51
ЧБТР: Банк будет следить за ситуацией в Украине и реагировать соответствующим образом

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), акционерами которого являются как Украина, так и Россия, надеется, что боевые действия в Украине прекратятся и мирное урегулирование будет достигнуто как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на заявление банка, мир является жизненно важным условием сотрудничества.

Согласно заявлению, ЧБТР твердо намерен обеспечить постоянную способность банка выполнять свой мандат по содействию развитию и сотрудничеству в регионе.

"Банк будет внимательно следить за развитием ситуации и реагировать соответствующим образом", - говорится в сообщении без уточнения деталей.

Напомним, что ЧБТР — международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, России и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – каждые 0,5%. Банк нацелен на содействие экономическому сотрудничеству, торговле и сотрудничеству стран Черноморского региона.

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Версия на английском языке BSTDB says 'will be closely monitoring' situation in Ukraine, 'will respond as appropriate'

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