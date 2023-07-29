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Часть средств от платных парковок пойдет на соцобеспечение сотрудников МВД и Агентства наземного транспорта

Часть средств от платных парковок пойдет на соцобеспечение сотрудников МВД и Агентства наземного транспорта Структуры, которые будут осуществлять сбор платежей с государственных парковочных мест в Азербайджане, смогут потратить часть средств на усиление социальной защиты своих сотрудников.
Финансы
29 июля 2023 г. 14:25
Часть средств от платных парковок пойдет на соцобеспечение сотрудников МВД и Агентства наземного транспорта

Структуры, которые будут осуществлять сбор платежей с государственных парковочных мест в Азербайджане, смогут потратить часть средств на усиление социальной защиты своих сотрудников.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Порядке использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств", утвержденном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно новому правилу, 50% этих средств сможет использовать Министерство внутренних дел (МВД), а 30% - Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отметим, что согласно утвержденному главой государства порядку, сбором средств от платной парковки в городе Баку будет заниматься AYNA, а в регионах - МВД.

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Версия на азербайджанском языке Parklanmadan yığılan pulların bir qismi DİN və AYNA-nın işçilərinin sosial təminatına xərclənəcək

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