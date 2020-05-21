Часть пакета акций Lufthansa может перейти властям Германии

Германский государственный Фонд экономической стабильности (WSF) может получить долю в 25% плюс одну акцию в Deutsche Lufthansa AG в обмен на предоставление авиаперевозчику финансовой помощи в размере 9 млрд евро (9,9 млрд долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, условия выделения государственной помощи, которые, однако, еще не были окончательно согласованы, предполагают предоставление WSF 20% акций компании после докапитализации, а также конвертируемых облигаций, которые могут быть обменены на 5% плюс одну акцию в случае поступления предложения о поглощении от третьей стороны.

В Lufthansa отметили, что WSF намерен использовать право голоса только в "исключительных случаях", в частности, для "защиты от поглощения".

Как отмечает Bloomberg, согласно законодательству Германии, владение долей в 25% плюс одна акция дает право блокировать принятие решений на годовых собраниях акционеров.

Помимо этого, в случае утверждения условий предоставления помощи два члена Совета директоров Lufthansa будут назначаться по согласованию с правительством страны.

Пакет государственной помощи, на который претендует Lufthansa, включает кредит от государственного банка KfW в размере 3 млрд евро.