Цены в Азербайджане подорожали на 14% в годовом выражении

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-октябре 2017 года повысились на 13,7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 17,6%, непродовольственные товары – 12,4%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,6%.

В октябре этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с сентябрем выросли на 1,1%, в том числе, продовольственные товары – 2,3%, непродовольственные товары – 0,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - 0,2%.