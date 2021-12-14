Цены на золото закрылись на трехнедельном максимуме

Котировки золота выросли, закрывшись на 3-недельном максимуме, однако при этом оставались в узком торговом диапазоне.

Котировки золота выросли, закрывшись на 3-недельном максимуме, однако при этом оставались в узком торговом диапазоне.

Как передает Report, позднее на этой неделе состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, результаты которого могут укрепить повышательный или понижательный импульс на рынке драгоценных металлов.

Цены на золото находят некоторую поддержку, однако остаются ниже отметки 1 800 долларов за унцию. В целом золото держится в том же диапазоне, в котором оно находилось в последние несколько недель, замечает Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda.

"Если золото сможет пробиться выше 1 810 долларов США, повышательный импульс несколько усилится, однако я не вижу предпосылок для этого перед решением ФРС, которое последует в среду”, - добавляет Эрлам.