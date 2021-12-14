О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены на золото закрылись на трехнедельном максимуме

Цены на золото закрылись на трехнедельном максимуме Котировки золота выросли, закрывшись на 3-недельном максимуме, однако при этом оставались в узком торговом диапазоне.
Финансы
14 декабря 2021 г. 05:41
Цены на золото закрылись на трехнедельном максимуме

Котировки золота выросли, закрывшись на 3-недельном максимуме, однако при этом оставались в узком торговом диапазоне.

Как передает Report, позднее на этой неделе состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, результаты которого могут укрепить повышательный или понижательный импульс на рынке драгоценных металлов.

Цены на золото находят некоторую поддержку, однако остаются ниже отметки 1 800 долларов за унцию. В целом золото держится в том же диапазоне, в котором оно находилось в последние несколько недель, замечает Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda.

"Если золото сможет пробиться выше 1 810 долларов США, повышательный импульс несколько усилится, однако я не вижу предпосылок для этого перед решением ФРС, которое последует в среду”, - добавляет Эрлам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
8 декабря 2021 г. 09:25
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi