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Цены на золото закрепились чуть ниже 1810 долларов за унцию

Цены на золото закрепились чуть ниже 1810 долларов за унцию Золото умеренно подорожало в пятницу утром, торгуясь чуть ниже 1 810 долларов за тройскую унцию.
Финансы
9 декабря 2022 г. 09:47
Цены на золото закрепились чуть ниже 1810 долларов за унцию

Золото умеренно подорожало в пятницу утром, торгуясь чуть ниже 1 810 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Ослабление доллара поддерживает цену на драгоценный металл.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 7,15 доллара, или на 0,4% - до 1 808,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,06% - до 23,492 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 104,54 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки ждут заседания ФРС США на следующей неделе. При этом большинство аналитиков ожидают, что регулятор замедлит темпы повышения ключевой ставки. Сильная статистика по рынку труда и инфляции поддержала эти ожидания, хотя инфляция в США с начала года не опускалась ниже 7,5% при целевом уровне в 2%.

По данным CME Group, 79% экспертов ожидают, что ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

Мировые центробанки повышают ставки в попытках сдержать высокую инфляцию. В то же время это усиливает опасения рецессии в глобальной экономике.

Золото чувствительно к сигналам ФРС, поскольку это отражается на курсе долларе, который влияет на стоимость драгоценного металла.

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Версия на английском языке Gold prices trading below $1,810

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