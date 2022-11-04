Цены на золото выросли в преддверии выхода данных по занятости в США

Цены на золото выросли в пятницу и могут продемонстрировать повышение по итогам недели. Доллар США ослабевает, а инвесторы ожидают публикации данных США по занятости.

Цены на золото выросли в пятницу и могут продемонстрировать повышение по итогам недели. Доллар США ослабевает, а инвесторы ожидают публикации данных США по занятости.

Как передает Report, золото на рынке спот прибавило 1,2%, до 1 648,77 доллара за унцию. С начала недели котировки укрепились на 0,4%. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 1,3%, до 1 651,40 доллара.

Участники рынка ожидают выхода отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в октябре, который будет представлен в 12.30 по Гринвичу.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозируют, что показатель в октябре вырос на 200 тыс. после повышения на 263 тыс. в сентябре.

Серебро на рынке спот выросло на 1,9%, до 19,38 доллара за унцию, платина прибавила 1,4%, до 931,94 доллара, а палладий подорожал на 1,8%, до 1834,40 доллара.