Цены на золото выросли в ожидании выхода данных по рынку труда США

Цены на золото в пятницу умеренно выросли после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Инвесторы ожидают выхода данных по рынку труда США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Цены на золото в пятницу умеренно выросли после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Инвесторы ожидают выхода данных по рынку труда США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1 834,79 доллара за унцию, после падения на 1,1% в четверг. За истекший период недели цены на золото выросли примерно на 0,6%.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались вблизи флэтовой линии (флэт - это состояние рынка, во время которого цена движется в определенном диапазоне без четко обозначенного направления), по 1839,70 доллара за унцию.

"Инвесторы на рынке золота несколько насторожены перед выходом отчета по рынку труда США. Данные могут оказать значительное влияние на доходность гособлигаций и динамику доллара, что в свою очередь скажется на котировках золота", - отметил главный рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США будут опубликованы в 13.30 по Гринвичу. Экономисты, опрошенные Reuters полагают, что число рабочих мест в декабре увеличилось на 200 тыс. после роста на 263 тыс. в ноябре.

Если цены на золото "опустятся ниже 1 818-1 820 долларов, это может означать коррекцию после стремительного ралли, продолжавшегося с начала ноября", полагает Эрлам.

Между тем индекс доллара прибавил 0,4%, оказывая давление на котировки золота, номинированные в американской валюте.