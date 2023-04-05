Цены на золото выросли почти на 2 доллара

Золото в среду утром незначительно повысилось в цене, стоимость составляет примерно 2 040 долларов за тройскую унцию.

Золото в среду утром незначительно повысилось в цене, стоимость составляет примерно 2 040 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Днем ранее цена драгоценного металла подскочила на 2% на фоне ослабления доллара.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,95 доллара, или на 0,1% - до 2 040,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,31% - до 25,18 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) днем ранее сократился на 0,55%, теперь находится на отметке 101,58 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Сейчас цена на золото в основном определяется опасениями по поводу доллара США, а экономические факторы не предполагают большой поддержки валюте", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Fat Prophets Дэвида Леннокса. Эксперт отмечает, что золото продолжает получать поддержку как актив-убежище из-за финансовых опасений, в том числе недавнего банковского кризиса и геополитической напряженности.