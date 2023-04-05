О нас

Цены на золото выросли почти на 2 доллара

Цены на золото выросли почти на 2 доллара Золото в среду утром незначительно повысилось в цене, стоимость составляет примерно 2 040 долларов за тройскую унцию.
Финансы
5 апреля 2023 г. 09:48
Цены на золото выросли почти на 2 доллара

Золото в среду утром незначительно повысилось в цене, стоимость составляет примерно 2 040 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Днем ранее цена драгоценного металла подскочила на 2% на фоне ослабления доллара.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,95 доллара, или на 0,1% - до 2 040,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,31% - до 25,18 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) днем ранее сократился на 0,55%, теперь находится на отметке 101,58 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Сейчас цена на золото в основном определяется опасениями по поводу доллара США, а экономические факторы не предполагают большой поддержки валюте", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Fat Prophets Дэвида Леннокса. Эксперт отмечает, что золото продолжает получать поддержку как актив-убежище из-за финансовых опасений, в том числе недавнего банковского кризиса и геополитической напряженности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gold prices rise by almost $2

Экслюзивные новости

Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi