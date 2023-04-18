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Цены на золото выросли перед выходом данных в Европе и США

Цены на золото выросли перед выходом данных в Европе и США Цены на золото выросли, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных в ближайшие дни.
Финансы
18 апреля 2023 г. 10:19
Цены на золото выросли перед выходом данных в Европе и США

Цены на золото выросли, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожала на 5,6 доллара (на 0,29%), до 2 012,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро вырос в цене на 0,32%, до 25,166 доллара за унцию.

В среду выйдут данные об инфляции в Великобритании. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлится до 9,8% с 10,4% месяцем ранее.

Также ожидается окончательная оценка Евростата годовой инфляции в еврозоне, что должно дать замедление до 6,9% за тот же период с 8,5% месяцем ранее. А в США в тот же день выйдет "Бежевая книга" - сводка комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране.

Росту цен на золото также может способствовать ослабший доллар. Американская валюта подешевела к евро и иене. Это делает драгоценный металл более доступным и привлекательным для покупки в другой валюте.

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