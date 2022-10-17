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Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара

Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара Стоимость золота в понедельник утром поднялась почти до 1 655 долларов за тройскую унцию.
Финансы
17 октября 2022 г. 09:46
Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара

Стоимость золота в понедельник утром поднялась почти до 1 655 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Поддерживает котировки ослабление доллара.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,95 доллара, или на 0,36%, до 1 654,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,44%, до 18,332 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) понизился на 0,21%, до 113,07 пункта. Более дешевый доллар поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В целом доллар продолжают поддерживать на текущем уровне ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит поднимать ставку, что традиционно укрепляет американскую валюту и сдерживает золото.

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Версия на английском языке Gold prices rise while dollar weakens

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