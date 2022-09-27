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Цены на золото выросли на 1%

Цены на золото выросли на 1% Золото подорожало на 1% на фоне ослабления доллара. Тем не менее котировки остаются около 2,5-летнего минимума из-за перспектив дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Финансы
27 сентября 2022 г. 12:32
Цены на золото выросли на 1%

Золото подорожало на 1% на фоне ослабления доллара. Тем не менее котировки остаются около 2,5-летнего минимума из-за перспектив дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Около 07.26 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,1%, до 1 639,94 доллара за унцию. В понедельник цены упали до 16 20,20 доллара, минимума с апреля 2020 года.

Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением на 0,9%, по 1 647,70 доллара за унцию.

Индекс доллара потерял 0,4%, откатившись от 20-летнего максимума, достигнутого в понедельник

09.40

Стоимость золота во вторник утром незначительно повысилась, при этом оставаясь ниже 1 640 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, днем ранее котировки обвалились до минимального с начала апреля 2020 года уровня.

Так, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,25 доллара, или на 0,32%, до 1 638,65 доллара за тройскую унцию. Днем ранее минимальная стоимость составляла 1 628,3 доллара — минимум с начала апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,09%, до 18,497 доллара за унцию.

В понедельник на рынках наблюдалась заметная волатильность — опустились фондовые рынки, подешевели золото, нефть и медь, в то время как более надежный доллар укрепился, а курс фунта к доллару упал до исторического минимума. Инвесторы были обеспокоены рисками возможной рецессии на фоне политики мировых ЦБ, которые повышают ставки для борьбы с инфляцией.

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