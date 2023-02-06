Цены на золото выросли на 1%

Стоимость золота в понедельник выросла почти на 1%, находясь у уровня в 1 890 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в понедельник выросла почти на 1%, находясь у уровня в 1 890 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 13,8 доллара, или на 0,74%, до 1 890,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,48%, до 22,512 доллара за унцию.

Текущая цена корректируется после снижения на предыдущей торговой сессии. В пятницу цена на золото упала почти на 2,8% после выхода американской макростатистики. Так, безработица в США в январе снизилась до 3,4% с 3,5% в декабре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс., хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 185 тыс.

На этом фоне доллар укрепился к мировым валютам более чем на 1%: индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) в пятницу поднялся на 1,14%, до 102,92 пункта. Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.