Цены на золото в мире рекордно взлетят в 2024 году на фоне рецессии в США

Цены на золото в мире рекордно взлетят в 2024 году на фоне рецессии в США

На фоне возможного наступления рецессии в США цены на золото в мире в 2024 году могут вырасти, так как Федеральная резервная система (ФРС) будет снижать ключевую ставку. Стоимость унции золота приблизится к отметке в 2,2 тыс. долларов, что станет абсолютн

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