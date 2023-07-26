Цены на золото в мире рекордно взлетят в 2024 году на фоне рецессии в США

На фоне возможного наступления рецессии в США цены на золото в мире в 2024 году могут вырасти, так как Федеральная резервная система (ФРС) будет снижать ключевую ставку. Стоимость унции золота приблизится к отметке в 2,2 тыс. долларов, что станет абсолютным рекордом.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков JPMorgan Chase & Co.
Золото подорожало примерно на 15% за последний год, чему поспособствовали признаки окончания цикла роста ставок в США, которые заключаются в том, что центробанки по всему миру стали возвращать золото в свои хранилища.
Специалисты отметили, что стоимость золота и серебра практически не зависят от того, как будет развиваться экономика Cоединенных Штатов. Основным фактором ценообразования продолжат быть закупки золота центральными банками по всему миру. Однако возможное снижение ключевой ставки в США также повлияет ситуацию, ускорив рост цен на золото.
Авторы статьи добавили, что геополитические риски привели к тому, что некоторые страны стали отказываться от американской валюты и решили перераспределить свои активы, вложившись в более надежный драгоценный металл.