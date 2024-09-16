Цены на золото установили новый рекорд

Цены на золото в понедельник выросли на 0,4%, до максимума в 2 589,03 доллара за унцию.

Цены на золото в понедельник выросли на 0,4%, до максимума в 2 589,03 доллара за унцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

"Цены на золото поднялись до нового рекордного уровня в преддверии заседания ФРС 17–18 сентября, которое, как ожидается, приведет к снижению ставки как минимум на 25 базисных пунктов", - говорится в информации.

Поддержку драгоценному металлу также оказало ослабление доллара США, падение которого произошло после предполагаемого покушения на экс-президента Дональда Трампа.

«Разобщенный мир, обремененный геополитическими рисками и долгами, продолжит оказывать влияние на цены», - считает глава отдела стратегии сырьевых товаров в Saxo Bank A/S Оле Хансен.