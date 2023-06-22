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Цены на золото упали на фоне заявлений председателя ФРС США

Цены на золото упали на фоне заявлений председателя ФРС США Золото подешевело в четверг утром, его стоимость снижается четвертый день подряд.
Финансы
22 июня 2023 г. 10:26
Цены на золото упали на фоне заявлений председателя ФРС США

Золото подешевело в четверг утром, его стоимость снижается четвертый день подряд.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 5,55 доллара (0,29%), до 1 939,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 1,17%, до 22,543 доллара за унцию.

Цены на драгоценный металл снижаются третий день подряд, с начала недели они опустились на 1,42%. Инвесторы продолжают оценивать комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В среду в рамках выступления в конгрессе он отметил, что с середины прошлого года инфляция "несколько" замедлилась, при этом отметив, что инфляционное давление остается высоким. Также, по словам Пауэлла, практически все члены Комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.

По итогам июньского заседания Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. По данным CME Group, около 71,9% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США на заседании в июле до 5,25-5,5%.

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Версия на английском языке Gold prices fall amid Fed chief’s statements

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