Цены на золото упали на фоне роста доллара и доходности гособлигаций США

Цены на золото в четверг снизились до почти двухнедельного минимума.

Цены на золото в четверг снизились до почти двухнедельного минимума.

Как передает Report, спот-цены на золото снизились на 0,9%, до 1 620,19 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 1,7%, по 1 621,90 доллара за унцию.

Доллар США и доходность казначейских облигаций выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о том, что центробанк продолжит повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию.

ФРС в среду вновь повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов. Кроме того, в заявлении Центробанка говорилось о том, что денежно-кредитная политика США приближается к поворотному моменту.

Индекс доллара подскочил на 1,5%, делая золото более дорогим для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций также выросла.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг заявила, что регулятор не может просто копировать действия ФРС, поскольку ситуация в странах еврозоны разная.

Между тем Монетный двор в Перте (Австралия) сообщил о росте продаж золотых монет и слитков в октябре и сокращении продаж монет и слитков из серебра.