Цены на золото упали до минимума почти за два месяца

Цены на золото упали до почти 2-месячного минимума. Сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице в США говорит в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Цены на золото упали до почти 2-месячного минимума. Сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице в США говорит в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1 823,16 доллара за унцию. Ранее в четверг цены опускались до минимума с 30 декабря. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,8%, по 1 826,80 доллара за унцию.

Согласно опубликованным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось. Это стало еще одним свидетельством сохранения ограниченного предложения на рынке труда.

Между тем ВВП США в 4-м квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,7% годовых. Оценка была пересмотрена в сторону снижения: в прошлом месяце сообщалось о росте ВВП на 2,9%.

Хотя данные по ВВП не оправдали ожиданий, сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице дает ФРС больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок, считает старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures Боб Хаберкор. Обнародованные в среду протоколы заседания Федрезерва просигнализировали, что руководители центрального банка, вероятно, продолжат повышать процентную ставку, чтобы замедлить инфляцию, однако хотели бы снизить темпы роста ставки, сообщает Reuters.

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам ожидает, что ФРС поднимет ставку еще три раза, до 5,25-5,50%.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Индекс доллара США отступил от многонедельных максимумов, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до сессионных минимумов.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,9%, до 21,31 доллара за унцию, платина торговалась с понижением на 0,2%, по 947,33 доллара за унцию, в то время как палладий рухнул на 2,9%, до 1 439,82 доллара за унцию.

В UBS ожидают, что цены на палладий к концу декабря могут снизиться до 1 400 долларов за унцию на фоне замедления мировой экономики и перехода на использование платины вместо палладия при производстве каталитических нейтрализаторов автомобилей.