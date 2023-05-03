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Цены на золото стабилизировались после скачка на 1,5%

Цены на золото стабилизировались после скачка на 1,5% Стоимость золота незначительно выросла в среду утром после того, как накануне она прибавила более 1,5% и переступила отметку в 2 000 долларов за тройскую унцию.
Финансы
3 мая 2023 г. 10:48
Цены на золото стабилизировались после скачка на 1,5%

Стоимость золота незначительно выросла в среду утром после того, как накануне она прибавила более 1,5% и переступила отметку в 2 000 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на символические 1,75 доллара (0,09%), до 2025,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,34%, до 25,535 доллара за унцию.

Драгоценный металл прибавил 1,56% к своей стоимости на торгах вторника. По оценке экспертов, интерес к этому активу-убежищу возрос в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США и по итогам "банковского миникризиса" в стране.

На рынке присутствуют опасения рецессии после того, как еще один американский банк не смог преодолеть кризис, а макростатистика показывает замедление темпов экономического роста.

Что же касается ФРС, то почти 90% аналитиков ожидают повышения учетной ставки еще на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Свое решение регулятор огласит позже в среду.

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Версия на английском языке Gold prices stabilizes after 1.5% jump

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