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Цены на золото стабилизировались после четырехдневного снижения

Цены на золото стабилизировались после четырехдневного снижения Стоимость золота в пятницу утром стабильна после снижения четырех предыдущих торговых сессий, благодаря которым она отошла от отметки в 2 тыс. долларов за унцию.
Финансы
4 августа 2023 г. 09:54
Цены на золото стабилизировались после четырехдневного снижения

Стоимость золота в пятницу утром стабильна после снижения четырех предыдущих торговых сессий, благодаря которым она отошла от отметки в 2 тыс. долларов за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на символические 0,95 доллара (0,05%), до 1 969,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,32%, до 23,622 доллара за унцию.

Последующие движения котировок могут быть предопределены очередной макростатистикой.

Так, позднее в пятницу ожидаются данные о рынке труда в США. Согласно прогнозам аналитиков, безработица в стране в июле осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тыс. после увеличения на 209 тысяч в июне. Эти данные могут повлиять на американский финансовый рынок, а через него и на золото.

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